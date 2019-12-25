Доходы бюджета Петербурга в I полугодии составили 618 млрд рублей

Собственные доходы города (налоговые и неналоговые) достигли 597 млрд рублей с темпом роста 114%.

В I полугодии 2024 года в бюджет Петербурга поступило 618 млрд рублей, что составляет 52,4% от годового плана. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 114%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Собственные доходы города (налоговые и неналоговые) достигли 597 млрд рублей с темпом роста 114%. Основными источниками формирования собственных доходов стали налог на доходы физических лиц (71%, или 423 млрд рублей) и налог на прибыль организаций.

Зафиксирован рост поступлений по всем основным доходным источникам, кроме налога на прибыль организаций, где снижение наблюдается только у бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков. Остальные налогоплательщики показали увеличение на 5,4%.

Особенно заметен прирост по налогу на доходы физических лиц (132%, 226 млрд рублей), доходам от специальных налоговых режимов для малого бизнеса (139%, 55 млрд рублей), имущественным налогам (109%, 37 млрд рублей) и акцизам (108%, 19 млрд рублей).

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Фото: Piter.TV