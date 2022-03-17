Событийных туристов в Петербурге с каждым годом становится все больше

Предположительно, по итогам нынешнего года событийный турпоток достигнет не менее 260 тыс. человек.

Событийный туризм становится генератором развития туристического потока в Петербурге. По данным "Турбарометра Санкт-Петербурга", в 2023 году различные мероприятия привлекли в город почти 236 тыс. гостей. Предположительно, тенденция сохранится, и по итогам нынешнего года событийный турпоток достигнет не менее 260 тыс. человек, сообщили 2 августа в пресс-службе Смольного.

Чаще туристов привлекают масштабные культурно-развлекательные мероприятия, в частности, праздник выпускников "Алые паруса", День Военно-морского лота, праздник фонтанов в Петергофе, концерт "Классика на Дворцовой" и другие.

Также в событийном календаре Петербурга большую роль играют общественные пространства. Так, при анализе предложений туроператоров выяснилось, что популярными объектами показа стали музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте и Музей Фаберже. Кроме того, насыщенную программу предлагает "Севкабель Порт" на Васильевском острове.

Одним из важнейших факторов, привлекающих событийных туристов, является возможность посещения мероприятия всей семьей, наличие развлечений для гостей разных возрастов. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы стали активнее посещать города "Золотого кольца" и "Серебряного ожерелья".

Фото: Piter.TV