Петербуржцы стали активнее посещать города "Золотого кольца" и "Серебряного ожерелья"

Этим летом россияне стали чаще совершать поездки по туристическим маршрутам, охватывающим древние города страны. Так, число петербуржцев в городах "Золотого кольца" выросло на 19% в сравнении с июнем 2023 года, а "Серебряного ожерелья" — на 24%. При этом лидером роста по количеству поездок у жителей Северной столицы стали Владимир и Великий Новгород, свидетельствует совместная аналитика МегаФона и Корпорации Туризм.РФ.

Маршрут "Золотого кольца" привлекает туристов уникальными памятниками истории и культуры Северо-Восточной Руси. Традиционно в него входят восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

В июне 2024 года больше всего туристов привлек Владимир, популярность которого в сравнении с прошлым летом выросла почти на 30%. Общероссийский тренд подтвердили и петербуржцы — они стали посещать город на 34% чаще в сравнении с прошлым годом. В топ-3 городов "Золотого кольца" у туристов из Петербурга также вошли Ярославль (+12%) и Сергиев Посад (+11%).

Наивысший темп роста демонстрирует Суздаль — число туристов, посетивших этот город в июне, увеличилось на 53%. Это также самый популярный малый туристический город страны. Основной прирост в городах "Золотого кольца" происходит за счет гостей из столицы. Так, в Суздаль поток москвичей вырос на 48% по сравнению с прошлым годом, а в Ростов Великий — на 26%.

На фоне увеличения турпотока растет и потребление интернет-трафика в этих городах. В июне 2024 года туристы "Золотого кольца" потратили на 83% больше гигабайт, чем годом ранее. В то же время голосовой трафик вырос на 9%, при этом самый "говорящий" город — Иваново: на город невест приходится 23% от всего голосового трафика туристов этого маршрута.

Еще один популярный у петербуржцев туристический маршрут — "Серебряное ожерелье", объединяющее 11 регионов Северо-Запада России. Этот маршрут охватывает исторические города и населенные пункты, в которых сохранились культурные и природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Больше всего петербуржцев среди городов "Серебряного ожерелья" привлекли Великий Новгород (+11% год к году) и Псков (+14%).

При этом в Калининграде увеличение туристического трафика происходит за счет роста популярности города в целом по стране, прирост турпотока из Москвы здесь составил всего 7%. Для сравнения в июне 2024 года в Калининград приехало в 2 раза больше жителей Казани, чем ранее, а трафик гостей из Ставрополья увеличился на 83% по сравнению с июнем прошлого года.

В то же время туристический интернет-трафик в городах "Серебряного ожерелья" в сравнении с прошлым летом вырос на 95%, а голосовой — на 20%. По обоим показателям среди городов данного маршрута лидирует Калининград.

На посещаемость точек притяжения "Серебряного ожерелья" сильно влияют погодные условия и климат. Лучшее время для путешествий по этому маршруту — летние месяцы, пик посещений приходится на август, в ноябре количество туристов сокращается на 28% по сравнению с августом, а в декабре — на 26%.

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