  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Поездки на автобусе в Геленджик, Симферополь и Краснодар пользуются высоким спросом у петербуржцев
Сегодня, 18:54
64
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Поездки на автобусе в Геленджик, Симферополь и Краснодар пользуются высоким спросом у петербуржцев

0 0

За первый месяц работы из Петербурга в южном направлении на автобусах СПб ГУП "Пассажиравтотранс" отправились 400 человек.

Автобусные перевозки из Петербурга в Геленджик, Симферополь и Краснодар пользуются большой популярностью у пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту 2 июля. 

Так, за первый месяц работы из Петербурга в южном направлении на автобусах СПб ГУП "Пассажиравтотранс" отправились 400 человек. Заполняемость маршрута №5448 в Геленджик составила 95%, №6499 в Симферополь – 72%. 

Напомним, автобусы из Петербурга на юг страны начали курсировать в начале июня. Рейсы в Симферополь отправляются еженедельно по субботам в 07:00, а в Геленджик – по пятницам в 23:00. Приобрести билеты на маршруты можно в кассах Автобусного вокзала и на сайтах компаний-агрегаторов.

Ранее на Piter.TV: дополнительные "Сапсаны" между Петербургом и Москвой запустят в июле. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Теги: автобусные перевозки, юг россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии