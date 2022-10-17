Поездки на автобусе в Геленджик, Симферополь и Краснодар пользуются высоким спросом у петербуржцев

За первый месяц работы из Петербурга в южном направлении на автобусах СПб ГУП "Пассажиравтотранс" отправились 400 человек.

Автобусные перевозки из Петербурга в Геленджик, Симферополь и Краснодар пользуются большой популярностью у пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту 2 июля.

Так, за первый месяц работы из Петербурга в южном направлении на автобусах СПб ГУП "Пассажиравтотранс" отправились 400 человек. Заполняемость маршрута №5448 в Геленджик составила 95%, №6499 в Симферополь – 72%.

Напомним, автобусы из Петербурга на юг страны начали курсировать в начале июня. Рейсы в Симферополь отправляются еженедельно по субботам в 07:00, а в Геленджик – по пятницам в 23:00. Приобрести билеты на маршруты можно в кассах Автобусного вокзала и на сайтах компаний-агрегаторов.

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Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга