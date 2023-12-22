Стартуют автобусные перевозки из Петербурга в Симферополь, Геленджик и Краснодар

Уже с 1 июня запускается маршрут №6499 "Петербург — Симферополь", а с 7 июня откроется движение по маршруту №5448 "Петербург — Геленджик".

Стартуют автобусные перевозки пассажиров из Петербурга в Симферополь, Геленджик и Краснодар. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту 30 мая.

Уже с 1 июня запускается маршрут №6499 "Петербург — Симферополь", а с 7 июня откроется движение по маршруту №5448 "Петербург — Геленджик". Автобусы будут дополнительно останавливаться в Краснодаре.

За рулем комфортабельных лайнеров в южные регионы – наиболее квалифицированные водители, прошедшие специальную подготовку и имеющие большой стаж работы. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Приобрести билеты на маршруты №№6499 и 5448 и узнать расписание получится в кассах Автобусного вокзала на набережной Обводного канала, 36, и на сайтах компаний-агрегаторов.

Ранее мы рассказывали о том, что Lux Express запустит новый маршрут из Петербурга в Таллин.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга