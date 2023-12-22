Lux Express запустит новый маршрут из Петербурга в Таллин

Этот маршрут дополнит уже существующий, проходящий через пункты пропуска Ивангород – Нарва.

Компания Lux Express запускает новый автобусный маршрут, соединяющий Петербург и Таллин через международные пункты пропуска Шумилкино в Псковской области и Лухамаа со стороны Эстонии. Этот маршрут дополнит уже существующий, проходящий через пункты пропуска Ивангород – Нарва. С его запуском количество еженедельных отправлений автобусов между Петербургом и Таллином достигнет 44 в каждую сторону.

По вторникам и воскресеньям автобусы будут отправляться из Петербурга в 19:05, а по понедельникам и средам - из Таллина в 19:00. Прибытие в Таллин запланировано на 06:05, а в Петербург - на 06:00. Первый рейс из Петербурга запланирован на следующей неделе, во вторник, 21 мая, а из Таллина - на следующий день, 22 мая.

В пути автобусы будут делать несколько остановок: в Пскове, МАПП "Шумилкино", Лухамаа (МАПП и отдельная остановка после пункта пропуска), на автовокзалах эстонских городов Выру и Тарту. Общее время в пути, включая остановки, составит около 11-ти часов.

Фото: Lux Express