  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:09
102
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Правительство выделит средства аэропортам, где приостановлено авиасообщение

0 0

По словам Мишустина, аэропортам дополнительно выделят 2 млрд рублей

Правительство России выделит средства аэропортам, где было временно приостановлено авиасообщение. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, правительство дополнительно выделит аэропортам свыше 2 млрд рублей на возмещение операционных расходов. Мишустин отметил, что всего в 2022 году на текущие цели направят более 7,5 млрд рублей. Он также добавил, что это позволит сохранить коллективы и возобновить обслуживание рейсов, когда это станет возможно.

Напомним, что ограничения на работу аэропортов с 24 февраля коснулось следующих городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Ранее Мишустин утвердил план по обеспечению работы экономики в условиях частичной мобилизации.

Видео: Правительство России

Теги: аэропорты, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, финансирование, юг россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии