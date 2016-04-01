Правительство выделит средства аэропортам, где приостановлено авиасообщение

По словам Мишустина, аэропортам дополнительно выделят 2 млрд рублей

Правительство России выделит средства аэропортам, где было временно приостановлено авиасообщение. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, правительство дополнительно выделит аэропортам свыше 2 млрд рублей на возмещение операционных расходов. Мишустин отметил, что всего в 2022 году на текущие цели направят более 7,5 млрд рублей. Он также добавил, что это позволит сохранить коллективы и возобновить обслуживание рейсов, когда это станет возможно.

Напомним, что ограничения на работу аэропортов с 24 февраля коснулось следующих городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Ранее Мишустин утвердил план по обеспечению работы экономики в условиях частичной мобилизации.

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