Мишустин утвердил план по обеспечению работы экономики в условиях частичной мобилизации

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил государственный план первоочередных мер по обеспечению работы экономической системы в условиях частичной мобилизации. Об этом руководитель кабинета министров сообщил на оперативном совещании от 10 октября. Чиновник добавил, что решения направлены на бизнес-индустрию. В частности, речь идет об отсрочке по выплате налогов, других обязательных платежей, предоставления деклараций, отчетности и передаче управления предприятием.
Будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью — как лично, так и через третьих лиц.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Напомним, что на сегодняшний день российское законодательство запрещает военнослужащим заниматься бизнесом. В связи с этим требованием главы и единоличные учредители компаний при призыве на военную службу будут иметь несколько дней для оформления доверенностей на нового руководителя.
Мишустин поблагодарил губернаторов за работу после ЧП на Крымском мосту.
Фото и видео: Правительство России
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