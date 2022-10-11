Мишустин утвердил план по обеспечению работы экономики в условиях частичной мобилизации

Правительство РФ рассказало о мерах поддержки бизнесменов, которые ушли на службу по частичной мобилизации.

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил государственный план первоочередных мер по обеспечению работы экономической системы в условиях частичной мобилизации. Об этом руководитель кабинета министров сообщил на оперативном совещании от 10 октября. Чиновник добавил, что решения направлены на бизнес-индустрию. В частности, речь идет об отсрочке по выплате налогов, других обязательных платежей, предоставления деклараций, отчетности и передаче управления предприятием.

Будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью — как лично, так и через третьих лиц. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что на сегодняшний день российское законодательство запрещает военнослужащим заниматься бизнесом. В связи с этим требованием главы и единоличные учредители компаний при призыве на военную службу будут иметь несколько дней для оформления доверенностей на нового руководителя.

Мишустин поблагодарил губернаторов за работу после ЧП на Крымском мосту.

Фото и видео: Правительство России