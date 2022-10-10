Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил губернаторов за работу после ЧП на Крымском мосту. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.
Глава правительства отметил, что в течение нескольких часов после происшествия удалось полностью справиться с огнем после взрыва. Мишустин подчеркнул слаженность работы всех служб и оперативные действия глав регионов.
Хотел особо поблагодарить и губернаторов Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Напомним, 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв, в результате которого частично обрушились два автомобильных пролета. Сообщалось о подрыве фуры, из-за чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части. По предварительным данным, при взрыве погибли три человека.
Ранее Мишустин призвал восстановить Крымский мост в самые сжатые сроки.
Видео: Правительство России
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