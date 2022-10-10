По его словам, очень важно в полном объеме обеспечить все перевозки в направлении Крыма и обратно.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал восстановить Крымский мост в самые сжатые сроки. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.

По его словам, очень важно в полном объеме обеспечить все перевозки в направлении Крыма и обратно. Он также добавил, что необходимо продумать все детали, чтобы не возникало никаких сбоев.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв, в результате которого частично обрушились два автомобильных пролета. Сообщалось о подрыве фуры, из-за чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части. По предварительным данным, при взрыве погибли три человека.

Ранее Путин пригрозил Украине жестким ответом в случае продолжения терактов.

Видео: Правительство России