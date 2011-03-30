Президент РФ Владимир Путин пригрозил Украине жестким ответом в случае продолжения терактов. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности.
Глава государства отметил, что взрыв на Крымском мосту, который произошел 8 октября, стоит приравнивать к террористическому акту. Он подчеркнул, что за этим стоят украинские спецслужбы.
Также Путин заявил, что своими действиями киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями. В связи с этим, по словам президента, российские войска нанесли удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.
В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение закона при частичной мобилизации.
Видео: kremlin.ru
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