Президент заявил, что киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.

Президент РФ Владимир Путин пригрозил Украине жестким ответом в случае продолжения терактов. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности.

Глава государства отметил, что взрыв на Крымском мосту, который произошел 8 октября, стоит приравнивать к террористическому акту. Он подчеркнул, что за этим стоят украинские спецслужбы.

Также Путин заявил, что своими действиями киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями. В связи с этим, по словам президента, российские войска нанесли удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение закона при частичной мобилизации.

Видео: kremlin.ru