Глава государства отметил, что все решения, которые касаются поддержки семей мобилизованных, должны выполняться.

Президент России Владимир Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение закона при частичной мобилизации. Об этом он заявил на встрече с избранными губернаторами.

Глава государства отметил, что все решения, которые касаются поддержки семей мобилизованных, должны выполняться. Он призвал губернаторов оказывать им всю необходимую помощь.

Путин напомнил, что к принятым решения относятся социальные гарантии, выплаты, дополнительная поддержка из региональных бюджетов семьям тех, кто несет службу и пополняет ряды ВС РФ.

Ранее Путин заявил, что теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы.

Видео: kremlin.ru