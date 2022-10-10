Президент России Владимир Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение закона при частичной мобилизации. Об этом он заявил на встрече с избранными губернаторами.
Глава государства отметил, что все решения, которые касаются поддержки семей мобилизованных, должны выполняться. Он призвал губернаторов оказывать им всю необходимую помощь.
Путин напомнил, что к принятым решения относятся социальные гарантии, выплаты, дополнительная поддержка из региональных бюджетов семьям тех, кто несет службу и пополняет ряды ВС РФ.
Ранее Путин заявил, что теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все