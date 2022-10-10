Путин: теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы

По его словам, теракт был направлен на разрушение критической важной гражданской инфраструктуры России.

Теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

По словам главы государства, этот теракт был направлен на разрушение критической важной гражданской инфраструктуры России. Глава СК добавил, что в этом также замешаны граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке подрыва моста.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв, в результате которого частично обрушились два автомобильных пролета. Сообщалось о подрыве фуры, из-за чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части. По предварительным данным, при взрыве погибли три человека.

Ранее мы сообщали, что при взрыве на Крымском мосту погибли двое петербуржцев.

Видео: kremlin.ru