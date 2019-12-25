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При взрыве на Крымском мосту погибли двое петербуржцев
Сегодня, 16:30
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При взрыве на Крымском мосту погибли двое петербуржцев

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Тела мужчины и женщины достали из воды. 

Во время атаки на Крымский мост погибла семейная пара из Петербурга. По информации источника "Невских Новостей", машина туристов находилась рядом с грузовиком во время взрыва. 

Тела мужчины и женщины достали из воды. Сейчас правоохранители проводят расследование. 

Напомним, что национальный антитеррористический комитет сообщил о теракте на Крымском мосту. В результате подрыва фуры вспыхнули семь цистерн с топливом, которые перевозил грузовой поезд. Мост серьезно повредился.

Фото: Телеграм / Shot

 

Теги: взорвался грузовик, взрыв в крыму, горел поезд, крымский мост, погибли петербуржцы
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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