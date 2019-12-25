При взрыве на Крымском мосту погибли двое петербуржцев

Тела мужчины и женщины достали из воды.

Во время атаки на Крымский мост погибла семейная пара из Петербурга. По информации источника "Невских Новостей", машина туристов находилась рядом с грузовиком во время взрыва.

Тела мужчины и женщины достали из воды. Сейчас правоохранители проводят расследование.

Напомним, что национальный антитеррористический комитет сообщил о теракте на Крымском мосту. В результате подрыва фуры вспыхнули семь цистерн с топливом, которые перевозил грузовой поезд. Мост серьезно повредился.

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