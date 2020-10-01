Крымский мост, последние новости: что известно к этому часу

Национальный антитеррористический комитет сообщил о теракте на Крымском мосту. В результате подрыва фуры вспыхнули семь цистерн с топливом, которые перевозил грузовой поезд.

Подрыв грузовика на Крымском мосту. Информация о погибших

Сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Об этом журналистам рассказали представители Национального антитеррористического комитета РФ. Инцидент зафиксирован в 06:07 на автомобильной части переправы через Керченский пролив, со стороны Таманского полуострова. Из-за воспламенившегося фургона два пролета моста частично обрушились, арка над сухопутной частью осталась цела.

В Следственном комитете России рассказали, что в результате взрыва на Крымском мосту, по предварительным данным, погибли три человека. По версии оперативников, рядом со вспыхнувшим грузовиком находилась иномарка, в которой сидели минимум два человека. Тела мужчины и женщины достали из воды. На данный момент устанавливаются их личности.

Следователи выяснили, что грузовой автомобиль, который взорвался на переправе, принадлежит жителю Краснодарского края.

Власти принимают меры

Власти региона и страны временно запретили проезд по переправе как водителям поездов, так и автомобилистам. Для автовладельцев создали две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за ЧП на Крымском мосту. В состав собрания вошли главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД. Возглавил комиссию вице-премьер Марат Хуснуллин. Перед ними поставили задачу выяснить причины и установить обстоятельства инцидента.

Возгорание вагонов поезда на Крымском мосту

Позже стало известно о серьезном пожаре на грузовом поезде, который находился посередине Крымского моста в момент подрыва грузовика. Отметим, что вспыхнули вагоны с топливом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, с огнем боролись 250 спасателей и 70 единиц техники. Возгорание удалось потушить.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о взрыве грузового транспорта на Крымском мосту, которое повлекло за собой повреждения автомобильной части переправы и возгорание семи железнодорожных цистерн с топливом, сообщила официальный представитель главного управления надзорного ведомства Светлана Петренко. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, на место ЧП прибыли лучшие криминалисты страны.

Власти вводят в работу паромы и прекращают движение поездов на переправе

Чтобы движение между материком и полуостровом не было заблокировано, ввели ввели в работу паромы. Очередь на первый паром в Керчи растянулась на три километра.

В связи со взрывом на Крымском мосту продажа билетов на поезда, которые курсируют на полуостров, была закрыта. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Гражданам, которые приобрели билеты на задержанные или отмененные составы, предложили вернуть их в кассы без дополнительных сборов и плат. Однако уже вечером стало известно, что железнодорожное полотно восстановлено, поэтому составы вновь начали курсировать по переправе. Так, пассажирский поезд "Гранд Сервис Экспресс" отправился из Севастополя в Петербург под "Прощание славянки".

Путин: ФСБ обеспечит безопасность на Крымском мосту

Вечером 8 октября президент России Владимир Путин издал указ об усилении защиты транспортного перехода через Керченский пролив, а также охраны энергомоста и магистрального газопровода, соединяющих материковую часть РФ и Крым. Данные полномочия легли на ФСБ.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценил ущерб от взрыва на мосту через Керченский пролив в 200-500 млн рублей.

Фото, видео: Telegram / Shot, Пул N3