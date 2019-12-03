Всероссийский союз страховщиков оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в 200-500 млн рублей

У специалистов пока нет информации о действующих договорах страхования, которые заключались в отношении объекта.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценил ущерб от взрыва на мосту через Керченский пролив в 200-500 млн рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу союза.

У специалистов пока нет информации о действующих договорах страхования по Крымскому мосту. В союзе отметили, что государственное имущество обычно не страхуется.

Напомним, этим утром, 8 октября, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Спасатели уже потушили возгорание. СК возбудил уголовное дело после подрыва на Крымском мосту.

Фото: Piter.tv