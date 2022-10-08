Из-за воспламенения на переправе никто не пострадал.

Спасатели потушили пожар на Крымском мосту, произошедший из-за взрыва железнодорожного состава с дизельным топливом. Об этом журналистам рассказали представители регионального экстренного ведомства. В ГУ МЧС пояснили, что на текущий момент открытого горения на автомобильной переправе нет.

Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, открытого горения не наблюдается. К тушению привлечены 250 человек, 70 единиц техники. пресс-служба ГУ МЧС по Крыму

Напомним, что Национальный антитеррористический комитет (НАК) России сообщил о том, что на переправе ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, который повлек за собой воспламенение цистерн железнодорожного поезда. В результате трагедии частично повреждены два пролета моста. При этом арка над его сухопутной частью не пострадала.

НАК: на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

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