Спасатели ликвидировали мощный пожар в ангаре на Полевой Сабировской

Открытый огонь уже ликвидирован.

Российские спасатели ликвидировали мощный пожар, произошедший в ангаре на улице Полевой Сабировской, вблизи дома под номером 46. Известно, чо возгорание зафиксировано около 04:58 утра 20 апреля на территории Приморского района. Пламя распространилось на площадь в 450 квадратных метров. Уже в 05:11 утра специалисты из экстренного ведомства присвоили возгоранию дополнительный номер 1БИС. Спустя еще час огонь был локализован.

В пресс-службе ГУ МЧС заметили, что к тушению огня были привлечены 32 человек личного состава и семь единиц спецтехники. В настоящее время ликвидация открытого горения завершена. Согласно предварительным сведениям, повреждено помещение, в котором находились строительные материалы и лакокрасочная продукция.

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Фото и видео: ГУ МЧС России