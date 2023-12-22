Спасатели Ленобласти приняли участие в ликвидации последствий ДТП на трассе А-114

В 11:26 19 апреля поступило сообщение в районе деревни Чемихино, 466 км трассы А-114.

Спасатели Ленобласти приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Тихвинском районе, сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

В 11:26 19 апреля поступило сообщение в районе деревни Чемихино, 466 км трассы А-114. В ходе ликвидации последствий ДТП спасателями была произведена транспортировка пострадавшего и работы по отключению АКБ.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила дорожного движения. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "112" или "101".

ГИБДД призывает петербургских водителей к осторожности в связи с ухудшением погоды.

Фото и видео: МЧС по Ленобласти