ГИБДД призывает петербургских водителей к осторожности в связи с ухудшением погоды

Водителям, которые сменили зимние шины на летние, рекомендовано воздержаться от поездок на автомобиле.

Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области призывает водителей к осторожности в связи с ухудшением погодных условий.

На территории Петербурга и Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий – возможны смешанные осадки в виде снега, метели и усиления ветра до 17 м/с. Образованию наледи в первую очередь подвержены мосты, виадуки, продуваемые перегоны и иные аналогичные участки дорог.

Во избежание аварийных ситуаций, ГИБДД призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, выдерживать увеличенную дистанцию и боковой интервал.

Водителям, которые сменили зимние шины на летние, рекомендовано воздержаться от поездок на автомобиле и воспользоваться общественным транспортом.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Видео: Piter.tv