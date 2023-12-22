Петербург 19 апреля находится в ожидании апрельских снегопадов

Температура воздуха 19 апреля в Петербурге -1…+1 градус.

активного южного циклона. Он закроет небо плотной пеленой и, начиная с южных районов, будет засыпать регион снегом. Местами возможен мокрый снег и метели, на дорогах гололедица и снежный накат, сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 19 апреля в Петербурге -1…+1 градус, в Ленинградской области -2…+3 градуса. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с.

В субботу пройдёт кратковременный снег и около 0 градусов.

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Фото: Piter.tv