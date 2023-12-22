В Омске на одном из производств произошел пожар

На территории Советского округа российского города Омск произошел пожар. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления ГУ МЧС. Специалисты отметили, что в настоящее время уровень возгорания оценивается как средний. Местный губернатор Виталий Хоценко уведомил подписчиков в социальных сетях о том, что на месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы. В пресс-службе МЧС РФ сообщили прессе, что горят три емкости с нефтепродуктами с объемом по 200 литров каждая.
Предварительно, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
пресс-служба ГУ МЧС России по региону
В ликвидации воспламенения участвуют 15 единиц техники и 58 человек личного состава. К тушению огня привлечены два пожарных поезда. Один из составов был отправлен со станции Комбинатская, еще один готовится к отправлению со станции "Омск-Пассажирский".
На улице Карпинского горела кухня в трехкомнатной квартире.
Фото и видео:ГУ МЧС России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все