В Омске на одном из производств произошел пожар

Пламя распространилось на 500 кв.м.

На территории Советского округа российского города Омск произошел пожар. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления ГУ МЧС. Специалисты отметили, что в настоящее время уровень возгорания оценивается как средний. Местный губернатор Виталий Хоценко уведомил подписчиков в социальных сетях о том, что на месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы. В пресс-службе МЧС РФ сообщили прессе, что горят три емкости с нефтепродуктами с объемом по 200 литров каждая.

Предварительно, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. пресс-служба ГУ МЧС России по региону

В ликвидации воспламенения участвуют 15 единиц техники и 58 человек личного состава. К тушению огня привлечены два пожарных поезда. Один из составов был отправлен со станции Комбинатская, еще один готовится к отправлению со станции "Омск-Пассажирский".

На улице Карпинского горела кухня в трехкомнатной квартире.

Фото и видео:ГУ МЧС России