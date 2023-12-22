На улице Карпинского горела кухня в трехкомнатной квартире

Бороться с огнем прибыли 12 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя за 14 минут.

В Калининском районе сегодня, 25 апреля, произошел пожар. На улице Карпинского в доме № 14 вспыхнуло пламя в трехкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:54. На кухне площадью 9 квадратных метров происходило горение обстановки. Пламя охватило один "квадрат".

Бороться с огнем прибыли 12 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя за 14 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются, проводится проверка.

Ранее мы писали, что на Подольской улице горит жилой дом, присвоен дополнительный номер 1-БИС.

Фото: Piter.tv