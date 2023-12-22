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На улице Карпинского горела кухня в трехкомнатной квартире
Сегодня, 9:41
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На улице Карпинского горела кухня в трехкомнатной квартире

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Бороться с огнем прибыли 12 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя за 14 минут. 

В Калининском районе сегодня, 25 апреля, произошел пожар. На улице Карпинского в доме № 14 вспыхнуло пламя в трехкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:54. На кухне площадью 9 квадратных метров происходило горение обстановки. Пламя охватило один "квадрат". 

Бороться с огнем прибыли 12 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя за 14 минут. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются, проводится проверка. 

Ранее мы писали, что на Подольской улице горит жилой дом, присвоен дополнительный номер 1-БИС.

Фото: Piter.tv

Теги: горела кухня, улица карпинского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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