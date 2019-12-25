  1. Главная
В больнице скончалась школьница, выпавшая из окна дома на Карпинского
Сегодня, 8:57
В больнице скончалась школьница, выпавшая из окна дома на Карпинского

Следователи Калининского района возбудили уголовное о доведении до самоубийства.

Врачи больницы имени Раухфуса в Петербурге пытались спасти 17-летнюю девушку, которая упала с высоты. Она скончалась от полученных тяжелых травм, пишет "Фонтанка" 3 сентября. 

Погибшую обнаружили под окнами дома по улице Карпинского накануне. Проживала школьница на шестом этаже вместе с родителями. 

Все обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее на Piter.TV: на стройке в Московском районе на рабочего упала бочка с водой весом в тонну. 

Фото: Piter.TV 

