В больнице скончалась школьница, выпавшая из окна дома на Карпинского

Следователи Калининского района возбудили уголовное о доведении до самоубийства.

Врачи больницы имени Раухфуса в Петербурге пытались спасти 17-летнюю девушку, которая упала с высоты. Она скончалась от полученных тяжелых травм, пишет "Фонтанка" 3 сентября.

Погибшую обнаружили под окнами дома по улице Карпинского накануне. Проживала школьница на шестом этаже вместе с родителями.

Следователи Калининского района возбудили уголовное о доведении до самоубийства. Все обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее на Piter.TV: на стройке в Московском районе на рабочего упала бочка с водой весом в тонну.

Фото: Piter.TV