  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На стройке в Московском районе на рабочего упала бочка с водой весом в тонну
Сегодня, 8:42
207
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На стройке в Московском районе на рабочего упала бочка с водой весом в тонну

0 0

В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

На строительном объекте ООО "СК "Ракурс" в Московском районе произошла трагедия: в доме на Московском шоссе погиб рабочий. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

По предварительным данным, в ходе работ по подъему груза на сотрудника упала бочка с водой массой в 1 тонну. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. 

На месте работали специалисты СК РФ и Государственной инспекции труда. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что рабочий погиб на заводе во Фрунзенском районе Петербурга. Жителя Кировска "раздавило" в станке. 

Фото: Piter.TV 

Теги: московское шоссе, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии