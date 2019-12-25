На стройке в Московском районе на рабочего упала бочка с водой весом в тонну

В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

На строительном объекте ООО "СК "Ракурс" в Московском районе произошла трагедия: в доме на Московском шоссе погиб рабочий. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По предварительным данным, в ходе работ по подъему груза на сотрудника упала бочка с водой массой в 1 тонну. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

На месте работали специалисты СК РФ и Государственной инспекции труда. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV