Рабочий погиб на заводе во Фрунзенском районе

Петербургские следователи проводят проверку по факту гибели рабочего во Фрунзенском районе. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, 23-летнего жителя Кировска "раздавило" в станке утром 25 августа. Его труп был обнаружен в цеху на Нефтяной дороге.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге работник завода по производству пластиковых труб упал в механизм станка. Заведено дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ.

