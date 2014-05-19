  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рабочий погиб на заводе во Фрунзенском районе
Сегодня, 8:53
51
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Рабочий погиб на заводе во Фрунзенском районе

0 0

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербургские следователи проводят проверку по факту гибели рабочего во Фрунзенском районе. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Предварительно, 23-летнего жителя Кировска "раздавило" в станке утром 25 августа. Его труп был обнаружен в цеху на Нефтяной дороге. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге работник завода по производству пластиковых труб упал в механизм станка. Заведено дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гибель рабочего, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии