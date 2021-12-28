В Петербурге работник завода упал в механизм станка

Следственный комитет проверяет гибель мужчины на предприятии в Петербурге.

В Санкт-Петербурге 20 августа на заводе по производству пластиковых труб произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий. По данным Следственного управления СК РФ по городу, мужчина попал в механизм станка. Об этом сообщило СУ СК РФ по Петербургу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть по неосторожности. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства трагедии и опрашивать сотрудников предприятия. Прокуратура Петербурга организовала проверку, чтобы выяснить, соблюдались ли требования охраны труда на заводе, и будет контролировать ход расследования.

