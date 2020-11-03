  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти рабочего придавило бетонной плитой
Сегодня, 10:28
167
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти рабочего придавило бетонной плитой

0 0

Он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

На работе в деревне Лаврики Ленобласти рабочего придавило бетонной плитой. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию из больницы поступила телефонограмма. В ней говорилось, что к ним 27 декабря около 20:00 поступил мужчина, которого придавило бетонной плитой на работе.

Врачи диагностировали у него синдром длительного сдавления, сочетанную травму, сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы ребер, ушибленную рану волосистой части головы, ушибленную рану подбородка. Он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Ранее в Петербурге 15-летнюю госпитализировали с подозрением на туберкулез.

Фото: Piter.tv

Теги: плита, работник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии