На Большой Разночинной произошло обрушение во время бетонирования плиты

Пострадали люди.

В Санкт-Петербурге на стройплощадке жилого комплекса "Avant" на Большой Разночинной улице произошло обрушение во время заливки бетонной плиты, о происшествии сообщили в городской прокуратуре.

На строительстве жилого комплекса "Avant" холдинга AAG произошло обрушение конструкций. По информации городской прокуратуры, инцидент произошёл в ходе работ на объекте на Большой Разночинной улице. Причиной стало нарушение техники безопасности в процессе заливки бетонной плиты. Травмы получили три рабочих. Предварительный осмотр показал наличие переломов, все пострадавшие находились в сознании. У одного из них диагностированы переломы ног.

Прокуратура Петроградского района начала установление всех обстоятельств произошедшего и проверку соблюдения требований безопасности на объекте.

