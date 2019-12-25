В Выборге нашли средневековую плиту, считавшуюся пропавшей 130 лет

Известняковые резные плиты с изображением гербов считались безвозвратно утраченными в ходе реконструкции замка конца XIX века.

Археологи во время раскопок у Инженерного дома в Выборге обнаружили средневековую плиту с гербом наместника Эрика Тотта. Ее считали безвозвратно утраченной.

Председатель Комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимир Цой в "ВКонтакте" рассказал, что известняковые резные плиты с изображением гербов считались безвозвратно утраченными в ходе реконструкции замка конца XIX века.

Райская башня была построена в 1470-х годах таллинскими каменщиками, которых Эрик Тотт призвал для строительства городской стены и замка Олафсборг в Савонлинне. Во время Позднего средневековья было характерно размещать резные каменные плиты с гербами заказчиков или правителей. Считалось, что во время реконструкции в 1890-х плиты была вывезена в Петербург, где и исчезла.

Теперь спустя 130 лет мы можем видеть чудом сохранившуюся резную плиту с изображением герба Эрика Тотта. Владимир Цой

Плита станет экспонатом музея истории Выборгского замка.

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / Владимир Цой