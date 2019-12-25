В Петербурге 15-летнюю госпитализировали с подозрением на туберкулез

Её мать была также госпитализирована с открытой формой туберкулеза по решению суда.

В Петербурге несовершеннолетнюю петербурженку забрали в больницу с подозрением на туберкулез. Её мать также забрали в диспансер с открытой формой туберкулеза. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что в квартире на проспекте Героев несовершеннолетней с подозрением на туберкулез требуется госпитализация. Также она сообщила, что мать девочки забирают судебные приставы, а в квартире находится посторонний мужчина, который учинил скандал и не отдает ребенка.

Прибывшие полицейские установили, что на месте работала служба опеки. По решению суда судебными приставами была забрана 40-летняя петербурженка и помещена в диспансер с открытой формой туберкулеза. Также с подозрением на данное заболевание госпитализирована её 15-летняя дочь. Посторонний мужчина ушел до прибытия сотрудников полиции. Проводится проверка.

Ранее в Петербурге подросток скальпировал палец гильотиной для сигар.

Фото: Piter.tv