Во время пожара в "двушке" на Карпинского пострадал мужчина

В квартире полыхало на площади 20 "квадратов".

В Калининском районе вечером 22 октября случился квартирный пожар, в котором пострадал человек. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании по адресу: улица Карпинского, 36к4, спасатели приняли в 20:47.

В двухкомнатной квартире полыхало на площади 20 "квадратов". С огнем справились к 21:47. В результате травмы получил мужчина, его госпитализировали в городскую больницу.

К ликвидации пожара привлекали 15 спасателей и три единицы техники. По факту случившегося проводится проверка.

