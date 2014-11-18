  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время пожара в "двушке" на Карпинского пострадал мужчина
Сегодня, 22:20
93
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Во время пожара в "двушке" на Карпинского пострадал мужчина

0 0

В квартире полыхало на площади 20 "квадратов".

В Калининском районе вечером 22 октября случился квартирный пожар, в котором пострадал человек. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании по адресу: улица Карпинского, 36к4, спасатели приняли в 20:47. 

В двухкомнатной квартире полыхало на площади 20 "квадратов". С огнем справились к 21:47. В результате травмы получил мужчина, его госпитализировали в городскую больницу. 

К ликвидации пожара привлекали 15 спасателей и три единицы техники. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: на Советском проспекте в Сестрорецке полыхал строительный вагончик. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, улица карпинского
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии