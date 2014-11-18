На Советском проспекте в Сестрорецке полыхал строительный вагончик

К ликвидации пожара привлекали 10 сотрудников МЧС, а также две единицы техники.

В Курортном районе произошел пожар вечером 22 октября. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на Советском проспекте, 16, в Сестрорецке поступила на пульт спасателей в 20:56. В строительном вагончике размером 4 на 4 метра полыхало на площади 8 "квадратов". Потушили огонь в 21:28.

К ликвидации пожара привлекали 10 сотрудников МЧС, а также две единицы техники. Все обстоятельства происшествия установят дознаватели.

Ранее мы рассказывали о том, что в СНТ "Рахья" в Ленобласти сгорел дачный дом.

Фото: Piter.TV