  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Советском проспекте в Сестрорецке полыхал строительный вагончик
Сегодня, 21:59
105
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Советском проспекте в Сестрорецке полыхал строительный вагончик

0 0

К ликвидации пожара привлекали 10 сотрудников МЧС, а также две единицы техники.

В Курортном районе произошел пожар вечером 22 октября. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании на Советском проспекте, 16, в Сестрорецке поступила на пульт спасателей в 20:56. В строительном вагончике размером 4 на 4 метра полыхало на площади 8 "квадратов". Потушили огонь в 21:28. 

К ликвидации пожара привлекали 10 сотрудников МЧС, а также две единицы техники. Все обстоятельства происшествия установят дознаватели. 

Ранее мы рассказывали о том, что в СНТ "Рахья" в Ленобласти сгорел дачный дом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: курортный район, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии