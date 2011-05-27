  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В СНТ "Рахья" в Ленобласти сгорел дачный дом
Сегодня, 18:18
163
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В СНТ "Рахья" в Ленобласти сгорел дачный дом

0 0

Причины происшествия выясняют сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

Во Всеволожском районе Ленобласти днем 22 октября произошел пожар. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. 

Как сообщили в МЧС России, в СНТ "Рахья" днем 22 октября загорелся дачный дом площадью 63 "квадрата". На место выезжали подразделения 93-й и 96-й пожарно-спасательных частей, а также добровольная пожарная команда "Всеволожская". Огонь оперативно ликвидировали. Причины происшествия выясняют сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы. 

МЧС России напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в садоводствах и на дачных участках!

Пресс-служба МЧС России 

Ранее мы рассказывали о том, что на месте пожара на Загребском бульваре в Петербурге нашли тело мужчины. 

Фото: пресс-служба МЧС России  

Теги: ленобласть, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии