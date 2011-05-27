В СНТ "Рахья" в Ленобласти сгорел дачный дом

Причины происшествия выясняют сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

Во Всеволожском районе Ленобласти днем 22 октября произошел пожар. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Как сообщили в МЧС России, в СНТ "Рахья" днем 22 октября загорелся дачный дом площадью 63 "квадрата". На место выезжали подразделения 93-й и 96-й пожарно-спасательных частей, а также добровольная пожарная команда "Всеволожская". Огонь оперативно ликвидировали. Причины происшествия выясняют сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

МЧС России напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в садоводствах и на дачных участках! Пресс-служба МЧС России

Фото: пресс-служба МЧС России