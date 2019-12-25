  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На месте пожара на Загребском бульваре нашли тело мужчины
Сегодня, 16:27
89
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На месте пожара на Загребском бульваре нашли тело мужчины

0 0

В комнате площадью 20 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка на 4 "квадратах".

Во Фрунзенском районе днем 21 октября произошел смертельный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: Загребский бульвар, 35/28, поступило спасателям в 15:37. В комнате площадью 20 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка на 4 "квадратах". Потушили огонь в 15:59 17 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. 

В результате погиб мужчина. Все обстоятельства и причины трагедии установят дознаватели. 

Ранее на Piter.TV: в здании петербургского ЗакСа загорелся лифт. К счастью, никто не пострадал, и парламентарии оперативно вернулись к своим задачам. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии