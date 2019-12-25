На месте пожара на Загребском бульваре нашли тело мужчины

В комнате площадью 20 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка на 4 "квадратах".

Во Фрунзенском районе днем 21 октября произошел смертельный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: Загребский бульвар, 35/28, поступило спасателям в 15:37. В комнате площадью 20 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка на 4 "квадратах". Потушили огонь в 15:59 17 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

В результате погиб мужчина. Все обстоятельства и причины трагедии установят дознаватели.

Фото: Piter.TV