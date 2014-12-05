В здании петербургского ЗакСа загорелся лифт

К счастью, никто не пострадал, и парламентарии оперативно вернулись к своим задачам.

В здании Законодательного Собрания Петербурга произошел пожар днем 21 октября. Как сообщает 78.ru, задымление случилось во время ремонтных работ.

По информации источника, сотрудников парламента эвакуировали из Мариинского дворца. Полыхал брезент в шахте лифта, возгорание ликвидировали до прибытия спасателей. К счастью, никто не пострадал, и парламентарии оперативно вернулись к своим задачам.

Ранее мы рассказывали о том, что из горящего дома на 10-й Советской улице также сегодня эвакуировали шестерых человек. В шестикомнатной квартире площадью 150 "квадратов" полыхали межэтажные перекрытия.

Фото: Telegram / Mash на Мойке