В здании петербургского ЗакСа загорелся лифт
Сегодня, 14:43
В здании петербургского ЗакСа загорелся лифт

К счастью, никто не пострадал, и парламентарии оперативно вернулись к своим задачам.

В здании Законодательного Собрания Петербурга произошел пожар днем 21 октября. Как сообщает 78.ru, задымление случилось во время ремонтных работ. 

По информации источника, сотрудников парламента эвакуировали из Мариинского дворца. Полыхал брезент в шахте лифта, возгорание ликвидировали до прибытия спасателей. К счастью, никто не пострадал, и парламентарии оперативно вернулись к своим задачам.

Ранее мы рассказывали о том, что из горящего дома на 10-й Советской улице также сегодня эвакуировали шестерых человек. В шестикомнатной квартире площадью 150 "квадратов" полыхали межэтажные перекрытия. 

Фото: Telegram / Mash на Мойке 

