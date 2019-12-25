  1. Главная
Из горящего дома на 10-й Советской улице эвакуировали шестерых человек
Сегодня, 8:11
В шестикомнатной квартире площадью 150 "квадратов" полыхали межэтажные перекрытия.

Утром 21 октября в Центральном районе произошел пожар. К счастью, обошлось без пострадавших, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании на 10-й Советской улице, 21, поступило на пульт спасателей в 06:20. В шестикомнатной квартире площадью 150 "квадратов" полыхали межэтажные перекрытия. Потушили огонь в 07:01. 

Из опасной зоны были эвакуированы шестеро человек. К ликвидации пожара привлекали 20 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: во время квартирного пожара на Наличной пострадали двое детей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

