Из горящего дома на 10-й Советской улице эвакуировали шестерых человек

Утром 21 октября в Центральном районе произошел пожар. К счастью, обошлось без пострадавших, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на 10-й Советской улице, 21, поступило на пульт спасателей в 06:20. В шестикомнатной квартире площадью 150 "квадратов" полыхали межэтажные перекрытия. Потушили огонь в 07:01.

Из опасной зоны были эвакуированы шестеро человек. К ликвидации пожара привлекали 20 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV