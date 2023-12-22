На Подольской улице горит жилой дом, присвоен дополнительный номер 1-БИС

Огонь распространился по площади 60 "квадратов". Из опасной зоны эвакуировали 10 человек.

Сегодня утром, 25 апреля, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На Подольской улице в доме № 39 вспыхнуло пламя на третьем этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 06:30. Пламя перекинулось и на четвертый этаж. Огонь распространился по площади 60 "квадратов".

Пожар тушат 22 спасателя и пять спецмашин. Они эвакуировали из опасной зоны 10 человек.

В 06:44 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 07:35 пожар локализовали. Сейчас огнеборцы работают по первому номеру.

Информация о пострадавших не поступала. Подробности уточняются.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком