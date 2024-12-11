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Пьяный мужчина на Подольской улице до смерти избил коммунального работника
Сегодня, 11:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пьяный мужчина на Подольской улице до смерти избил коммунального работника

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Злоумышленник, за плечами которого ряд судимостей, был доставлен в отдел для разбирательства.

Полицейскими задержан местный житель, избивший коммунального работника. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 13 февраля поступило сообщение о том, что у дома 26 по Подольской улице дерутся коммунальные работники. Полицейскими на месте был задержан 29-летний местный житель, в состоянии алкогольного опьянения, который избил мужчину.

Пострадавший, данные которого устанавливаются, был госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии, после чего скончался.

Злоумышленник, за плечами которого ряд судимостей, был доставлен в отдел для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в отношении подростков, избивших сверстника в ТРК на Полюстровском, возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.TV

Теги: драка, подольская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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