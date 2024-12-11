В отношении подростков, избивших сверстника в ТРК на Полюстровском, возбудили уголовное дело

Рассматривается вопрос о передаче материалов дела в Комиссию по делам несовершеннолетних для постановки виновных на профилактический учет.

В ночь на 12 марта в полицию Выборгского района поступило сообщение из детской больницы о поступлении 16-летнего подростка с переломом скулы, носа и многочисленными гематомами. Инцидент произошел около 20:45. Мальчику была оказана медицинская помощь, после чего он отказался от дальнейшей госпитализации и был направлен на амбулаторное лечение.

По данным ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, подросток подвергся нападению около 18:00 в торгово-развлекательном центре, находящемся по адресу Полюстровский проспект, дом 84. Полиция установила личности двух 15-летних учащихся девятого класса, причастных к данному происшествию.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 ч. 2 УК РФ (хулиганство). Отдел по делам несовершеннолетних проводит дополнительную проверку. Рассматривается вопрос о передаче материалов дела в Комиссию по делам несовершеннолетних для постановки виновных на профилактический учет.

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Фото: Piter.TV