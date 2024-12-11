Мужчину приговорили к 23 годам тюрьмы за избиение пенсионерки до смерти

Зухриддин планировал избавиться от тела и скрыться, но авария помешала этим планам.

Ольга, 60-летняя женщина, вместе с мужем Дмитрием воспитала двоих детей — сына и дочь. Пара жила в Купчино, а каждое лето проводила в своём доме в посёлке Ропша в Ломоносовском районе. Осенью 2017 года Ольга приехала с мужем в свой домик и отправилась на прогулку в лес, чтобы собрать хвою. В лесу она была одна, пишет spb.aif.ru.

В тот же район случайно прибыл 24-летний Зухриддин. Несколько лет назад он переехал в Петербург из другой страны. Изначально мужчине повезло — он нашёл работу в Мурино, но вскоре лишился заработка и начал зарабатывать на жизнь случайными подработками. В итоге Зухриддин оказался в Ленобласти, где устроил себе жильё в заброшенном дачном домике, зарабатывая на пропитание, помогая местным жителям с домашними делами.

Заметив Ольгу в лесу, Зухриддин подошёл к ней и предложил свою помощь за деньги. Женщина отказалась и продолжала собирать хвою, внимательно следя за незнакомцем. Вскоре она почувствовала дискомфорт и села в машину, отъехав от Зухриддина на 300 метров. Затем она вернулась и возобновила сбор хвои. Молодой человек повалил женщину на землю. Он начал бить её камнем, пытаясь заставить её замолчать. Когда Ольга потеряла сознание, Зухриддин добил её камнями до смерти.

Зухриддин признался следователям, что он никогда не водил машину. Услышав крик мужа Ольги, который беспокоился о долгом отсутствии жены, Зухриддин схватил тело и спрятал его в багажник машины. Затем он сел за руль и попытался уехать, но врезался в три автомобиля. Попытка договориться с водителями на месте провалилась, и его задержали сотрудники ГИБДД, оформившие дорожно-транспортное происшествие и вызвавшие полицейских.

Зухриддин планировал избавиться от тела и скрыться, но авария помешала этим планам. Водители задержали его, и на место происшествия прибыли инспекторы. Оказалось, что в багажнике машины находилась Ольга. Её муж и сын долгое время отрицали, что убитая — их родственница, но в конце концов признали её личность.

Зухриддин не сразу признал вину. Однако после длительных разговоров с полицейскими он рассказал правду.

Зухриддина осудили, приговорив к 23 годам тюремного заключения. Ему также придется выплатить семье Ольги 3 миллиона рублей.

Ранее мы сообщили о том, что осужденный за убийство историк Соколов добивается отправки на СВО.

Фото: Piter.TV