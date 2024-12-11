Осужденный за убийство историк Соколов добивается отправки на СВО

Соколов несколько раз подавал заявки на участие в СВО, но каждый раз получал отказ от комиссии.

Историк Олег Соколов, приговоренный к 12,5 годам лишения свободы за убийство аспирантки из СПбГУ, обратился с просьбой к Минобороны и ФСИН разрешить ему участие в специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил его защитник Александр Почуев.

Адвокат пояснил, что Соколов несколько раз подавал заявки на участие в СВО, но каждый раз получал отказ от комиссии, состоящей из представителей Минобороны, службы исполнения наказаний и медицинских работников. Они аргументировали это его солидным возрастом – ему уже 68 лет.

По словам Почуева, сам Соколов рассматривает такой подход как проявление дискриминации. Он просит о возможности искупить свои поступки служением, так как признал свою вину.

В настоящее время Соколов трудится библиотекарем в колонии и преподает историю для заключенных. Его освобождение ожидается после 2030 года.

Ранее мы сообщили о том, что суд постановил вернуть убившему аспирантку историку Соколову орден Почетного легиона.

Фото: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга (архив)