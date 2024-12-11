Суд постановил вернуть убившему аспирантку историку Соколову орден Почетного легиона

Орден Почётного легиона является высшей наградой Франции, основанной Наполеоном Бонапартом в 1802 году.

Октябрьский районный суд Петербурга принял решение вернуть орден Почётного легиона историка Олега Соколова, который был осуждён за жестокое убийство своей партнёрши, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, а также за незаконное хранение оружия.

Как указывается в решении суда, мобильные устройства Honor и Asus, системный блок в чёрно-сером корпусе, свидетельство ордена Почётного легиона и сам орден, принадлежащие Соколову, должны быть возвращены законному владельцу или другому лицу с его письменного согласия.

Орден Почётного легиона является высшей наградой Франции, основанной Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Получение этого ордена считается высоким признаком заслуг во Франции. Соколов стал кавалером ордена в 2003 году за свои исследования наполеоновской эпохи и лекции, проводимые в Сорбонне.

Напомним, что в ноябре 2019 года Соколов был задержан при попытке избавиться от расчленённого тела, жертвой которого стала его возлюбленная и бывшая студентка Анастасия Ещенко. Судом было установлено, что он убил её в ходе конфликта, после чего попытался скрыть преступление.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти арестовали подозреваемого в убийстве 6-летней давности.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга (архив)