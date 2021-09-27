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Историку Олегу Соколову не удалось уменьшить срок наказания за убийство аспирантки

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Районный суд назначил наказание в конце 2020-го года. Соколов попытался его оспорить.

В Санкт-Петербургском городском суде завершилось рассмотрение апелляции осужденного историка Олега Соколова. Его жалоба не была удовлетворена. Заседание транслировалось на YouTube-канале "Судебный портал" 27-го сентября.

Решение Октябрьского районного суда осталось практически без изменений. Срок уголовного наказания Соколову не изменили, но была решена судьба вещественных доказательств. К ним относятся гильзы и оружие историка. Предметы было решено передать УМВД по Петербургу и Ленобласти вместо ликвидации. 

Адвокат осужденного Сергей Лукьянов пытался добиться от суда назначения повторной психолого-психической экспертизы. Он уверен, что Соколов был невменяем и даже на время потерял память. 

Таким образом, по решению суда Олег Соколов проведет 12,5 лет в местах лишения свободы. 12 лет были назначены за убийство аспирантки СПбГУ и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Еще полгода — за незаконное хранение оружия. По факту за второе преступление было назначено 1,5 года, но путем сложения срок был сокращен. 

В тюрьме историк написал книгу о его жизни. 

Видео: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: апелляция, историк, олег соколов, убийство
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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