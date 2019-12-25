Суд приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам лишения свободы за убийство Анастасии Ещенко

Приговор огласили в здании Санкт-Петербургского городского суда.

Октябрьский районный суд огласил приговор в отношении Олега Соколова, который был признан виновным в убийстве и незаконном хранении оружия, передает корреспондент Piter.TV.

Суд назначил Соколову 1,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за незаконное хранение оружия и 12 лет лишения свободы за убийство. В общей сложности ―12,5 лет. Суд зачтет то время, которое мужчина провел под стражей в период следственных действий.

Мужчина признал вину, но, по мнению суда, лишь частично, так как он пытался переложить ответственность за совершенные им действия на других лиц. Соколов уверен, что ссора, которая привела к убийству, была срежессированной. В содеянном раскаялся.

Адвокаты Соколова просили назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок не более 8 лет. Защитники просили учесть то, что у мужчины есть престарелые родители, малолетние дети, хронические заболевания, а также достижения в научной сфере. Сторона обвинения требовала назначить Соколову 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что Олег Соколов убил Анастасию Ещенко в ходе бытового конфликта в ночь с 8 на 9 ноября 2019-го года. Отношения пары длились около 5 лет. В 2017-м году студентка СПбГУ переехала к мужчине. Во время ссоры он схватил оружие и произвел выстрел в девушку с близкого расстояния, тем самым причинив средний вред здоровью. Тогда 24-летняя девушка еще подавала признаки жизни. После этого мужчина сдавил руками шею потерпевшей и выстрелил еще 3 раза. Женщина скончалась в течение нескольких минут.

По версии подсудимого, ссора произошла из-за детей Соколова, которых девушка не любила. Это подтверждается SMS-сообщениями, которые убитая при жизни отправляла своему возлюбленному. В них содержались оскорбления. Мужчина утверждает, что убийство не было намеренным. Он хотел напугать возлюбленную выстрелом, но получилось так, что выстрелил в него. По версии потерпевшей стороны, ссоры произошла из-за ревности со стороны историка. Соколов не хотел, чтобы Ещенко шла на день рождения к ее другу по университету.

После убийства тело находилось в квартире Соколова на набережной реки Мойки еще в течение суток. В течение этого времени к нему в гости приходили друзья. Чтобы избавиться от тела, он решил его расчленить при помощи столовых ножей и пилы-ножовки. Некоторые останки историк выкинул в реку Мойку, однако сам упал в воду. После того, как мужчину спасли, у него в рюкзаке обнаружили руки неизвестной. Позже во время обысков у него в квартире также обнаружили голову потерпевшей. 9-го ноября 2019-го года Соколова взяли под стражу.

Фото: Piter.TV