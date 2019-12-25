Историк Олег Соколов написал в тюрьме книгу об убийстве Анастасии Ещенко

История сводится к тому, что Соколов вновь обвиняет Евгения Понасенкова.

Историк Олег Соколов, осужденный за убийство аспирантки СПбГУ и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, написал книгу. Она была опубликована на сайте "Дело Олега Соколова".

Книга называется "Исповедь о жизни, любви, предательстве и смерти". В ней он рассказывает историю своей личной жизни, в том числе с Анастасией Ещенко, увлечении реконструкцией, о любви к Франции. Многое из этого Соколов уже рассказывал на заседаниях суда. Историк решил не отступаться от своей версии о том, что у девушки появился любовник, и именно она довела его до преступления, несмотря на то, что суд подтверждений этому не нашел. Также в этой истории фигурирует публицист Евгений Понасенков.

В конце книги Соколов решил помочь читателям и подвести итоги своей исповеди. В них он вновь обвиняет Понасенкова и даже прикладывает отзыв историка Попова о личности его научного оппонента.

Напомним, Олег Соколов убил Анастасию Ещенко в ходе бытового конфликта в ночь с 8 на 9 ноября 2019-го года. Отношения пары длились около 5 лет. В ходе конфликта мужчина выстрелил в возлюбленную, после чего девушка скончалась. Затем Соколо расчленил тело убитой, часть он успел выкинуть в набережную реку Мойки. Когда преступник пытался избавиться от останков, то упал в воду и позвал на помощь. Когда Соколова донесли в карету скорой помощи, у него в рюкзаке обнаружили женские руки. Суд назначил ему 12,5 лет лишения свободы. Подробнее о версиях убийства подсудимого и истца вы можете прочитать здесь.

Фото: архив Олега Соколова