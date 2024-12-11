В Ленобласти арестовали подозреваемого в убийстве 6-летней давности

Обвиняемый сжег тело убитого в лесу недалеко от поселка Сиверский.

Спустя 6 лет следователи из Гатчинского отделения установили личность подозреваемого в убийстве. Мужчину арестовали, в ближайшее время ему предъявят обвинение, – следует из сообщения пресс-службы СК Ленинградской области.

Данное уголовное дело было возбуждено в 2018 году по факту обнаружения тела человека с признаками термического воздействия. Однако позже оно было приостановлено, поскольку не были найдены подозреваемые в совершении преступления. На протяжении 6-ти лет над делом продолжали работать сотрудники СК по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений.

Криминалисты провели системный анализ противоречий и показаний по делу, а также составили психологический портрет лиц, связанных с потерпевшим. Совокупность доказательств и фактов позволила следователям восстановить картину происходящего и установить конкретное лицо, причастное к преступлению.

Так, выяснилось, что в июне 2018 года 47-летний подозреваемый, пребывая в поселке Сиверский под Гатчиной, в ходе конфликта с пострадавшим напал на него. Злоумышленник нанес как минимум 1 удар неустановленным предметом по голове, после чего вывез тело в лес, чтобы скрыть следы преступления. Труп потерпевшего он сжег.

В настоящее время мужчина задержан органами следствия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственный комитет Ленинградской области

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Видео: Следственный комитет Ленинградской области