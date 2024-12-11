Двое жителей Югры предстанут перед судом за угрозу убийством, угон и повреждение автомобиля

Двое жителей Ханты-Мансийского автономного округа предстанут перед судом за угрозу убийством, угон и повреждение автомобиля. Соответствующее заявление сделали сотрудники песс-службы регионального управления полиции в социальных сетях. Оперативники рассказали, что в начале февраля 2024 года два молодых человека в возрасте 21 года и 37 лет сели в транспортное средство своего знакомого. Потерпевшим является 48-летний житель из Пыть-Яха. Злоумышленники попросили отвезти их в соседний город Нефтеюганск. По дороге старший из фигурантов расследования, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, закурил, на что шофер сделал замечание пассажиру.

После завязавшегося конфликта владелец остановил легковушку и потребовал приятелей покинуть салон. Разозлившись, один из знакомых нанёс заявителю несколько ударов по различным частям тела, высказывая угрозы в его адрес. пресс-служба МВД РФ

Испугавшись за свою жизнь и здоровье, потерпевший убежал от нападавших. Он бросил транспортное средство на месте. Злоумышленники завладели чужой машиной и уехали на ней в соседний город. Вечером того же дня они вернулись и нашли хозяина отечественной легковушки. Под предлогом возврата машины молодые люди позвали на его улицу. Там они продолжили конфликт и снова нанесли ему телесные повреждения. Далее преступники повредили боковое зеркало и оставили вмятины на кузове автомобиля. Полиция задержала нарушителей по местам их жительства. На допросе те признались в содеянном. Они объяснили, что поехали в соседний регион за порцией наркотического вещества, который уже успели употребить. В их отношении составлен административный протокол, а также по трём криминальным эпизодам (части 4 статьи 166, части 1 статьи 119 и части 1 статьи 167 УК РФ) ведется уголовное дело. С обвинительным заключением материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемые остаются под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: МВД Медиа