ДТП с женщиной и ребенком на Савушкина попало на видео

Женщина посмотрела налево, но на середине перекрестка отвела взгляд. Ее обзор мог быть ограничен капюшоном, накинутым на голову.

Запись ДТП с участием женщины и маленького ребенка в Приморском районе Петербурга попало на камеры видеонаблюдения. На видеозаписи, опубликованной "Фонтанкой" 6 февраля, заметно, как петербурженка переходит улицу Савушкина по "зебре", ведя за руку своего 4-летнего сына. Первую половину пути дорога казалась свободной. Женщина посмотрела налево, но на середине перекрестка отвела взгляд. Ее обзор мог быть ограничен капюшоном, накинутым на голову.

Только в последний момент мать заметила приближающийся автомобиль и попыталась увернуться, но машина не уступила дорогу пешеходам. Ребенок, судя по кадрам, был отброшен в сторону.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, 4-летний мальчик, ставший жертвой ДТП с участием автомобиля Peugeot Boxer, был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Предварительно, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский школьник вспорол живот велосипедом на тренировке.

Фото: "Фонтанка"