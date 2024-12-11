В аварии на Савушкина пострадал 4-летний мальчик

Во вторник, 5 февраля 2025 года в 18:30 вблизи дома 24 на улице Савушкина 52-летний водитель, управляющий автомобилем марки Peugeot Boxer, допустил наезд на четырехлетнего мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода в сопровождении своей 31-летней матери.
По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, ребенок получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.
Сейчас проводится проверка обстоятельств случившегося.
Ранее мы сообщили о том, что на улице Ушинского каршеринг насмерть сбил пожилую женщину.
Фото: Piter.TV
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